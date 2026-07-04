Франция обыграла Парагвай: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ

В ночь на воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и Парагвая. Игра пройдет в США на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии. Она начнется в 00:00 по московскому времени.

Сборная Франции выиграла все три матча на групповом этапе и с 9 очками заняла первое место в группе I с Норвегией, Сенегалом и Ираком. Парагвай набрал 4 очка и стал третьим в группе D с США, Австралией и Турцией. В 1/8 финала французы разгромили Швецию (3:0), а парагвайцы сенсационно выбили Германию (1:1, пенальти 4:3).

Команды уже однажды играли друг с другом на ЧМ — в 1998 году во Франции. Тогда хозяева турнира победили 1:0, забив лишь в дополнительное время.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Парагвай — Франция. Присоединяйтесь!