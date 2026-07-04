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5 июля, 02:05

Франция обыграла Парагвай: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ

Игра плей-офф ЧМ-2026.

Новое Ранее
5 июля, 02:10

Сборная Франции обыграла Парагвай в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 00:05. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Парагвай
0:1
Франция

5 июля, 02:04

Матч окончен

90+10. Все, Франция со скрипом проходит Парагвай, забив единственный мяч с пенальти. В следующем туре французы встретятся с Марокко.

5 июля, 02:03

90+9. Касерес прихватил Мбаппе на правом фланге обороны. Штрафной для французов, который они снова разыграли без подачи.

5 июля, 02:02

90+8. Парагвай заработал угловой, подача пошла во вратарскую, и Меньян на выхое первый на мяче.

5 июля, 02:01

90+7. Голарса спровоцировал Олисе, француз его оттолкнул и получил карточку.

5 июля, 02:00

90+6. Дуэ прорвался по левому флангу и выкатил пас на Мбаппе от лицевой, Килиан пробил, но Хиль отбил, а потом еще и с добиванием все того же Мбаппе справился!

5 июля, 01:59

90+5. Залетел мяч в штрафную французов, но Динь вовремя головой скинул его голкиперу, опередив нападающего соперника.

5 июля, 01:58

90+4. Сорвалась из-за рикошета быстрая атака Парагвая. И Кунде досталось по горлу от Голарсы. Очень грязная игра от парагвайца.

5 июля, 01:57

90+3. Навал у парагвайцев не получается. Наоборот, мяч сейчас держится у французов.

5 июля, 01:55

90+1. Галарса неудачно пошел в подкат и сбил Олисе. Штрафной французы заработали, но быстро его разыграли — далековато было до ворот.

5 июля, 01:54

90-я минута. Добавленное время пошло. Арбитр целых 10 минут компенсировал.

5 июля, 01:53

89-я минута. Маурисиу пробил почти с линии штрафной — мяч ковырнул газон и прилетел в руки Меньяну.

5 июля, 01:52

88-я минута. Мбаппе разогнал атаку левым флангом и почти с подхода к штрафной пробил — Хиль парирует.

5 июля, 01:50

86-я минута. Алонсо пришел в атаку и чуть-чуть не дотянулся до мяча после подачи с левого фланга.

5 июля, 01:49

85-я минута. Французы не идут вперед, понимая, что сейчас лучше довольствоваться малым. Но и на удержание они не играют.

5 июля, 01:48

84-я минута. У французов замена. Дембеле покидает поле, вместо него выходит Шерки.

5 июля, 01:47

83-я минута. Много мелких фолов стало в концовке матча. И у Парагвая по-прежнему нет подходов к чужим воротам.

5 июля, 01:45

81-я минута. Коне грубо сбивает Касереса и получает желтую карточку.

5 июля, 01:43

79-я минута. Мбаппе нарушил правила на Касересе, а тот после фола ударил французского форварда по ноге. Некрасиво получилось.

5 июля, 01:42

78-я минута. Мбаппе боролся за верховой мяч, но защитники не дали ему принять и пробить.

5 июля, 01:41

77-я минута. Упамекано получил в грудь от Авалоса, но арбитр оставил этот эпизод без карточки.

5 июля, 01:39

75-я минута. Возобновилась игра. У Парагвая есть еще время, но пока не очень он в атаку идет.

5 июля, 01:36

72-я минута. Рабьо досталось в центре поля. И тут как раз пауза на водопой начинается.

5 июля, 01:35

71-я минута. Еще две замены. Маурисиу и Авалос вышли у Парагвая вместо Гомеса и Альмирона.

5 июля, 01:33

Франция выходит вперед

69-я минута. ГОООЛ! Все-таки Мбаппе пробил! Вправо от себя он послал мяч, а Хиль прыгнул в другой.

5 июля, 01:32

68-я минута. А бить, похоже, будет бить Дембеле, не Мбаппе. У него мяч в руках.

5 июля, 01:31

67-я минута. Да, пенальти ставит арбитр! Важнейший момент в игре.

5 июля, 01:29

66-я минута. И все-таки пенальти сейчас может быть! Фол на Дуэ был, по ноге ему попали. И арбитра позвали к монитору.

5 июля, 01:28

65-я минута. Дуэ полез в дриблинг и упал в штрафной. Арбитр молчит, французы возмущены.

5 июля, 01:27

64-я минута. Франция полностью держит мяч на половине поля соперника. Но до сих пор нет ни одного убойного момента у трехцветных.

5 июля, 01:25

62-я минута. И у Франции замена в атакующих рядах — Дуэ вместо Барколя.

5 июля, 01:24

61-я минута. Еще одна замена у Парагвая. Кабельеро вместо Энсисо. Освежают парагвайцы атаку.

5 июля, 01:23

60-я минута. А теперь из-за штрафной приложился Барколя, но мяч улетел на трибуны.

5 июля, 01:22

59-я минута. Барколя зарулил в штрафную с левого края атаки, обыграл защитника и собирался пробить с острого угла, но Касерес ему помешал в последний момент.

5 июля, 01:21

58-я минута. Уходит в итоге Альдерете с поля. Канале вместо него появился.

5 июля, 01:19

56-я минута. Альдерете повреждение получил, сидит он на газоне и пока не может подняться.

5 июля, 01:18

55-я минута. Угловой французы заработали, но подача прилетела точно в руки голкиперу.

5 июля, 01:16

53-я минута. Коне лупит под перекладину с дистанции, и Хиль тащит!

5 июля, 01:15

52-я минута. Мбаппе выскакивал один на один, но мяч попал ему в руку и отлетел в сторону. А следом Дембеле в борьбе во вратарской неудачно упал на голкипера Хиля. Вот теперь врачи на поле спешат.

5 июля, 01:14

51-я минута. Парагвай заработал угловой, но Меньян на выходе хорош и выбивает мяч.

5 июля, 01:13

50-я минута. Рабьо с дистанции пробивал — мяч ушел выше перекладины.

5 июля, 01:12

49-я минута. Неплохо разыграли в касание французы, Олисе открылся в штрафной, получил мяч и с разворота пытался пробить.

5 июля, 01:10

47-я минута. Альмирону досталось, небольшая пауза у нас. Но врачи не понадобились.

5 июля, 01:09

Второй тайм

46-я минута. Возвращаемся на поле и смотрим футбол дальше в ожидании голов.

5 июля, 00:52

Перерыв

45+3. Все, ничья после первого тайма и без забитых мячей. Сделаем паузу и вернемся на вторую половину встречи.

5 июля, 00:51

45+2. На половину поля французов сместилась игра, но ударов по воротам Меньяна нет.

5 июля, 00:49

45-я минута. Всего три минуты добавлено к первому тайму. Чисто за паузу на водопой.

5 июля, 00:48

44-я минута. Рабьо тоже попробовал зарядить из-за штрафной, но мяч попал в ногу защитнику.

5 июля, 00:46

42-я минута. Коне подкручивал в дальний угол из-за штрафной — мимо ворот. Только такие попытки французам остается делать.

5 июля, 00:45

41-я минута. Динь подает в штрафную, защитники выносят мяч. Очень надежно действует Парагвай в обороне.

5 июля, 00:44

40-я минута. Франция продолжает контролировать мяч и комбинировать на чужой половине поля. Но крайне мало опасных моментов, почти нет.

5 июля, 00:42

38-я минута. Мбаппе досталось в единоборстве. Но без медицинской помощи обойдется.

5 июля, 00:41

37-я минута. Дембеле закручивал с угла штрафной в дальнюю девятку, но немного недокрутил.

5 июля, 00:39

35-я минута. А теперь Кубас помогает в обороне, прибежав на помощь защитникам и выбив мяч с дальней штанги.

5 июля, 00:38

34-я минута. Страсти накаляются! Кубас с Мбаппе потолкались, и в итоге чуть ли стенка на стенку не схлестнулись команды. Но арбитр быстро всех утихомирил.

5 июля, 00:36

32-я минута. Штраной парагвайцы заработали, последовала подача, но Меньян на выходе всех опередил и забрал мяч.

5 июля, 00:35

31-я минута. Рабьо пробил слета, но мяч неудачно лег на ногу и полетел мимо.

5 июля, 00:34

30-я минута. Пока у французов в атаке мало что получается. А ведь они на этом ЧМ ни разу еще не забивали менее 3 голов.

5 июля, 00:32

28-я минута. Альмирону досталось в борьбе с Барколя. А у француза же карточка уже есть, надо ему быть осторожнее.

5 июля, 00:31

26-я минута. Гомес попытался пробить издалека, но мяч попал в защитника.

5 июля, 00:27

23-я минута. Середина тайма — время паузы для водопоя и рекламы.

5 июля, 00:24

21-я минута. Коне зарядил из-за штрафной — мяч прошел рядом с левой штангой.

5 июля, 00:23

20-я минута. Равная пока игра в целом, но у французов заметное именно территориальное преимущество.

5 июля, 00:22

19-я минута. Барколя грубо сыграл против Касереса, и это первая желтая карточка в матче.

5 июля, 00:20

18-я минута. Олисе закинул мяч в штрафную, но Мбаппе в прыжке не дотянулся немного.

5 июля, 00:19

16-я минута. Почти вся игра проходит на половине поля парагвайцев. Но не получается довести дело до удара.

5 июля, 00:17

14-я минута. Катают французы мяч на чужой половине поля и никак не найдут вариант для обострения атаки.

5 июля, 00:15

12-я минута. Парагвай сбегал в атаку и доставил мяч до штрафной, но там защитники удачно действуют.

5 июля, 00:14

11-я минута. Барколя открывался под заброс во вратарскую, но чуть-чуть не успел. До сих пор ни одного стоящего удара не было.

5 июля, 00:12

9-я минута. Кунде подавал во вратарскую на Рабьо, но защита была начеку.

5 июля, 00:10

7-я минута. Пока без моментов, но игра проходит на половине поля парагвайцев.

5 июля, 00:09

6-я минута. Мбаппе открылся в штрафной под мягкий заброс, но ему не дали принять мяч и пробить.

5 июля, 00:07

5-я минута. Невысокий темп в игре пока что. Парагвай грамотно расставился в обороне, французы ищут подходы к штрафной.

5 июля, 00:05

3-я минута. Французы сразу забрали мяч, но пока с продвижением в атаку есть определенные проблемы. Парагвай в обороне надежен.

5 июля, 00:03

Матч начался

1-я минута. Поехали! Франция сегодня в синей форме, Парагвай — в бело-красной.

4 июля, 23:29

Стартовый состав сборной Франции

Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Барколя, Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Густо, Тюрам, Канте, Конате, Заир-Эмери, Тео Эрнандес, Дуэ, Люка Эрнандес, Матета, Шерки, Аклиуш, Лакруа, Тчуамени.

4 июля, 23:26

Стартовый состав сборной Парагвая

Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Густаво Гомес, Диего Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо.

Запасные: Фернандес, Оливейра, Бальбуэна, Соса, Санабрия, Маурисио Магальяйнс Прадо, Ромеро Гамарра, Арсе, Охеда, Кабальеро, Питта, Майдана, Бобадилья, Канале, Авалос.

4 июля, 14:20

Парагвай — Франция: потери

У Парагвая травмированы защитник Омар Альдерете и полузащитник Хулио Энсисо.

У Франции из-за травмы не сыграет нападающий Маркус Тюрам.

4 июля, 14:15

Парагвай — Франция: личные встречи

На ЧМ-1998 Франция и Парагвай также встретились в 1/8 финала. Французы победили со счетом 1:0 — в дополнительное время единственный гол забил Лоран Блан.

В этом веке команды провели два товарищеских матча — перед ЧМ-2014 была зафиксирована ничья 1:1, а в июне 2017 года Франция крупно победила 5:0.

4 июля, 14:10

Парагвай — Франция: предыдущие матчи на ЧМ-2026

Парагвай начал турнир с крупного поражения от США (1:4), но затем победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0). А в первом раунде плей-офф после ничьей в основное время победил Германию в серии пенальти — 1:1, пенальти 4:3.

Сборная Франции не только выиграла все матчи на этом ЧМ, но и забивает не менее трех мячей в каждой встрече. В группе французы обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). А в 1/8 финала разгромили Швецию (3:0).

4 июля, 14:05

Где смотреть трансляцию матча Парагвай — Франция

Игру Парагвай — Франция в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн игры.

4 июля, 14:00

Дата, место и время начала матча Парагвай — Франция

Матч сборной Парагвая против Франции состоится в ночь на воскресенье, 5 июля, в Филадельфии, на стадионе «Lincoln Financial Field». Начало игры — в 00:00 мск.

4 июля, 13:55

В ночь на воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и Парагвая. Игра пройдет в США на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии. Она начнется в 00:00 по московскому времени.

Сборная Франции выиграла все три матча на групповом этапе и с 9 очками заняла первое место в группе I с Норвегией, Сенегалом и Ираком. Парагвай набрал 4 очка и стал третьим в группе D с США, Австралией и Турцией. В 1/8 финала французы разгромили Швецию (3:0), а парагвайцы сенсационно выбили Германию (1:1, пенальти 4:3).

Команды уже однажды играли друг с другом на ЧМ — в 1998 году во Франции. Тогда хозяева турнира победили 1:0, забив лишь в дополнительное время.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Парагвай — Франция. Присоединяйтесь!

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