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5 июля, 02:05
Франция обыграла Парагвай: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Сборная Франции обыграла Парагвай в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
Матч окончен
90+10. Все, Франция со скрипом проходит Парагвай, забив единственный мяч с пенальти. В следующем туре французы встретятся с Марокко.
90+9. Касерес прихватил Мбаппе на правом фланге обороны. Штрафной для французов, который они снова разыграли без подачи.
90+8. Парагвай заработал угловой, подача пошла во вратарскую, и Меньян на выхое первый на мяче.
90+6. Дуэ прорвался по левому флангу и выкатил пас на Мбаппе от лицевой, Килиан пробил, но Хиль отбил, а потом еще и с добиванием все того же Мбаппе справился!
90+5. Залетел мяч в штрафную французов, но Динь вовремя головой скинул его голкиперу, опередив нападающего соперника.
90+4. Сорвалась из-за рикошета быстрая атака Парагвая. И Кунде досталось по горлу от Голарсы. Очень грязная игра от парагвайца.
90+1. Галарса неудачно пошел в подкат и сбил Олисе. Штрафной французы заработали, но быстро его разыграли — далековато было до ворот.
89-я минута. Маурисиу пробил почти с линии штрафной — мяч ковырнул газон и прилетел в руки Меньяну.
88-я минута. Мбаппе разогнал атаку левым флангом и почти с подхода к штрафной пробил — Хиль парирует.
86-я минута. Алонсо пришел в атаку и чуть-чуть не дотянулся до мяча после подачи с левого фланга.
85-я минута. Французы не идут вперед, понимая, что сейчас лучше довольствоваться малым. Но и на удержание они не играют.
83-я минута. Много мелких фолов стало в концовке матча. И у Парагвая по-прежнему нет подходов к чужим воротам.
79-я минута. Мбаппе нарушил правила на Касересе, а тот после фола ударил французского форварда по ноге. Некрасиво получилось.
78-я минута. Мбаппе боролся за верховой мяч, но защитники не дали ему принять и пробить.
77-я минута. Упамекано получил в грудь от Авалоса, но арбитр оставил этот эпизод без карточки.
75-я минута. Возобновилась игра. У Парагвая есть еще время, но пока не очень он в атаку идет.
72-я минута. Рабьо досталось в центре поля. И тут как раз пауза на водопой начинается.
71-я минута. Еще две замены. Маурисиу и Авалос вышли у Парагвая вместо Гомеса и Альмирона.
Франция выходит вперед
69-я минута. ГОООЛ! Все-таки Мбаппе пробил! Вправо от себя он послал мяч, а Хиль прыгнул в другой.
66-я минута. И все-таки пенальти сейчас может быть! Фол на Дуэ был, по ноге ему попали. И арбитра позвали к монитору.
65-я минута. Дуэ полез в дриблинг и упал в штрафной. Арбитр молчит, французы возмущены.
64-я минута. Франция полностью держит мяч на половине поля соперника. Но до сих пор нет ни одного убойного момента у трехцветных.
61-я минута. Еще одна замена у Парагвая. Кабельеро вместо Энсисо. Освежают парагвайцы атаку.
59-я минута. Барколя зарулил в штрафную с левого края атаки, обыграл защитника и собирался пробить с острого угла, но Касерес ему помешал в последний момент.
56-я минута. Альдерете повреждение получил, сидит он на газоне и пока не может подняться.
52-я минута. Мбаппе выскакивал один на один, но мяч попал ему в руку и отлетел в сторону. А следом Дембеле в борьбе во вратарской неудачно упал на голкипера Хиля. Вот теперь врачи на поле спешат.
49-я минута. Неплохо разыграли в касание французы, Олисе открылся в штрафной, получил мяч и с разворота пытался пробить.
Второй тайм
46-я минута. Возвращаемся на поле и смотрим футбол дальше в ожидании голов.
Перерыв
45+3. Все, ничья после первого тайма и без забитых мячей. Сделаем паузу и вернемся на вторую половину встречи.
44-я минута. Рабьо тоже попробовал зарядить из-за штрафной, но мяч попал в ногу защитнику.
42-я минута. Коне подкручивал в дальний угол из-за штрафной — мимо ворот. Только такие попытки французам остается делать.
41-я минута. Динь подает в штрафную, защитники выносят мяч. Очень надежно действует Парагвай в обороне.
40-я минута. Франция продолжает контролировать мяч и комбинировать на чужой половине поля. Но крайне мало опасных моментов, почти нет.
37-я минута. Дембеле закручивал с угла штрафной в дальнюю девятку, но немного недокрутил.
35-я минута. А теперь Кубас помогает в обороне, прибежав на помощь защитникам и выбив мяч с дальней штанги.
34-я минута. Страсти накаляются! Кубас с Мбаппе потолкались, и в итоге чуть ли стенка на стенку не схлестнулись команды. Но арбитр быстро всех утихомирил.
32-я минута. Штраной парагвайцы заработали, последовала подача, но Меньян на выходе всех опередил и забрал мяч.
30-я минута. Пока у французов в атаке мало что получается. А ведь они на этом ЧМ ни разу еще не забивали менее 3 голов.
28-я минута. Альмирону досталось в борьбе с Барколя. А у француза же карточка уже есть, надо ему быть осторожнее.
20-я минута. Равная пока игра в целом, но у французов заметное именно территориальное преимущество.
19-я минута. Барколя грубо сыграл против Касереса, и это первая желтая карточка в матче.
16-я минута. Почти вся игра проходит на половине поля парагвайцев. Но не получается довести дело до удара.
14-я минута. Катают французы мяч на чужой половине поля и никак не найдут вариант для обострения атаки.
12-я минута. Парагвай сбегал в атаку и доставил мяч до штрафной, но там защитники удачно действуют.
11-я минута. Барколя открывался под заброс во вратарскую, но чуть-чуть не успел. До сих пор ни одного стоящего удара не было.
6-я минута. Мбаппе открылся в штрафной под мягкий заброс, но ему не дали принять мяч и пробить.
5-я минута. Невысокий темп в игре пока что. Парагвай грамотно расставился в обороне, французы ищут подходы к штрафной.
3-я минута. Французы сразу забрали мяч, но пока с продвижением в атаку есть определенные проблемы. Парагвай в обороне надежен.
Матч начался
1-я минута. Поехали! Франция сегодня в синей форме, Парагвай — в бело-красной.
Стартовый состав сборной Франции
Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Барколя, Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Густо, Тюрам, Канте, Конате, Заир-Эмери, Тео Эрнандес, Дуэ, Люка Эрнандес, Матета, Шерки, Аклиуш, Лакруа, Тчуамени.
Стартовый состав сборной Парагвая
Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Густаво Гомес, Диего Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо.
Запасные: Фернандес, Оливейра, Бальбуэна, Соса, Санабрия, Маурисио Магальяйнс Прадо, Ромеро Гамарра, Арсе, Охеда, Кабальеро, Питта, Майдана, Бобадилья, Канале, Авалос.
Парагвай — Франция: потери
У Парагвая травмированы защитник Омар Альдерете и полузащитник Хулио Энсисо.
У Франции из-за травмы не сыграет нападающий Маркус Тюрам.
Парагвай — Франция: личные встречи
На ЧМ-1998 Франция и Парагвай также встретились в 1/8 финала. Французы победили со счетом 1:0 — в дополнительное время единственный гол забил Лоран Блан.
В этом веке команды провели два товарищеских матча — перед ЧМ-2014 была зафиксирована ничья 1:1, а в июне 2017 года Франция крупно победила 5:0.
Парагвай — Франция: предыдущие матчи на ЧМ-2026
Парагвай начал турнир с крупного поражения от США (1:4), но затем победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0). А в первом раунде плей-офф после ничьей в основное время победил Германию в серии пенальти — 1:1, пенальти 4:3.
Сборная Франции не только выиграла все матчи на этом ЧМ, но и забивает не менее трех мячей в каждой встрече. В группе французы обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). А в 1/8 финала разгромили Швецию (3:0).
Где смотреть трансляцию матча Парагвай — Франция
Игру Парагвай — Франция в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн игры.
Дата, место и время начала матча Парагвай — Франция
Матч сборной Парагвая против Франции состоится в ночь на воскресенье, 5 июля, в Филадельфии, на стадионе «Lincoln Financial Field». Начало игры — в 00:00 мск.
В ночь на воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1/8 финала между сборными Франции и Парагвая. Игра пройдет в США на стадионе «Lincoln Financial Field» в Филадельфии. Она начнется в 00:00 по московскому времени.
Сборная Франции выиграла все три матча на групповом этапе и с 9 очками заняла первое место в группе I с Норвегией, Сенегалом и Ираком. Парагвай набрал 4 очка и стал третьим в группе D с США, Австралией и Турцией. В 1/8 финала французы разгромили Швецию (3:0), а парагвайцы сенсационно выбили Германию (1:1, пенальти 4:3).
Команды уже однажды играли друг с другом на ЧМ — в 1998 году во Франции. Тогда хозяева турнира победили 1:0, забив лишь в дополнительное время.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Парагвай — Франция. Присоединяйтесь!