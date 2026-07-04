Колумбия — Гана: Сеная поставил шлагбаум — Тюрпен пенальти не назначил

На 9-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Колумбия — Гана (1:0) судья Клеман Тюрпен не отреагировал на падение Луиса Диаса назначением пенальти и продолжил игру. Видеоассистенты Жером Бризар, Вилли Делажо и Фу Мин в действия рефери не вмешались — его решение осталось в силе.

В том эпизоде колумбийский нападающий обыграл в штрафной ганской команды Марвена Сенаю и вместо прострела переложил мяч под правую ногу, чтобы уйти от защитника. А тот выставил левую руку на уровне груди форварда — и Диас тут же упал, поджав ноги и попытавшись усилить впечатление от контакта. Упал не из-за «шлагбаума», а из-за желания заработать пенальти.

Рефери ему не поверил, хотя могло показаться, что Сеная действительно блокировал проход соперника. Но все-таки сила воздействия была не такой значительной, чтобы наказать ганца 11-метровым. В данном случае с арбитром можно согласиться и признать его правоту.