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Сегодня, 15:43

Колумбия — Гана: Сеная поставил шлагбаум — Тюрпен пенальти не назначил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент матча ЧМ-2026 Колумбия — Гана.
Фото Скриншот видео

На 9-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Колумбия — Гана (1:0) судья Клеман Тюрпен не отреагировал на падение Луиса Диаса назначением пенальти и продолжил игру. Видеоассистенты Жером Бризар, Вилли Делажо и Фу Мин в действия рефери не вмешались — его решение осталось в силе.

В том эпизоде колумбийский нападающий обыграл в штрафной ганской команды Марвена Сенаю и вместо прострела переложил мяч под правую ногу, чтобы уйти от защитника. А тот выставил левую руку на уровне груди форварда — и Диас тут же упал, поджав ноги и попытавшись усилить впечатление от контакта. Упал не из-за «шлагбаума», а из-за желания заработать пенальти.

Рефери ему не поверил, хотя могло показаться, что Сеная действительно блокировал проход соперника. Но все-таки сила воздействия была не такой значительной, чтобы наказать ганца 11-метровым. В данном случае с арбитром можно согласиться и признать его правоту.

Сборная Колумбии победила Гану в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.Колумбия взломала «автобус» Ганы. Не помешала даже травма Кордобы

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