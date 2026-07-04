Павлюченко считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о бомбардирской гонке чемпионата мира-2026.

«Не думаю, что Норвегия или Англия дойдут до финала. Поэтому у Мбаппе и Месси в этой гонке шансов больше. Вижу финал между Аргентиной и Францией. Оба футболиста будут биться за звание лучшего бомбардира. Криштиану Роналду не догонит ни одного, ни второго. Холанн вылетит, Кейн тоже, поэтому останутся двое лучших. Хоть Месси и впереди, но Мбаппе в каждой игре забивает по два. Думаю, француз станет лучшим бомбардиром этого турнира», — сказал Павлюченко «СЭ».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. На его счету 7 голов.

Вторую строчку с 6 голами занимает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. На третьем и четвертом месте расположились нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн и форвард сборной Англии Харри Кейн — у обоих по 5 голов.

Давид Петросян