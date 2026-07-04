Сетка 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: все пары, полный список
Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля.
1/8 финала
4 июля. 20.00. Хьюстон. Канада — Марокко
5 июля. 00.00. Филадельфия. Парагвай — Франция
5 июля. 23.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси. Бразилия — Норвегия
6 июля. 03.00. Мехико. Мексика — Англия
6 июля. 22.00. Даллас. Португалия — Испания
7 июля. 03.00. Сиэтл. США — Бельгия
7 июля. 19.00. Атланта. Аргентина — Египет
7 июля. 23.00. Ванкувер. Швейцария — Колумбия
1/4 финала
9 июля. 23.00. Бостон. Победитель пары Парагвай — Франция — победитель пары Канада — Марокко
10 июля. 22.00. Лос-Анджелес. Победитель пары Португалия — Испания — победитель пары США — Бельгия
12 июля. 00.00. Майами. Победитель пары Бразилия — Норвегия — победитель пары Мексика — Англия
12 июля. 04.00. Канзас-Сити. Победитель пары Аргентина — Египет — победитель пары Швейцария — Колумбия
1/2 финала
14 июля. 22.00. Даллас. Победитель четвертьфинала в Бостоне сыграет с победителем четвертьфинала в Лос-Анджелесе
15 июля. 22.00. Атланта. Победитель четвертьфинала в Майами сыграет с победителем четвертьфинала в Канзас-Сити
Матч за третье место
19 июля. 00.00. Майами.
Финал
19 июля. 22.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси.