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Сегодня, 12:30

Сетка 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: все пары, полный список

Опубликована сетка 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Логотип ЧМ-2026 по футболу.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля.

1/8 финала

4 июля. 20.00. Хьюстон. Канада — Марокко

5 июля. 00.00. Филадельфия. Парагвай — Франция

5 июля. 23.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси. Бразилия — Норвегия

6 июля. 03.00. Мехико. Мексика — Англия

6 июля. 22.00. Даллас. Португалия — Испания

7 июля. 03.00. Сиэтл. США — Бельгия

7 июля. 19.00. Атланта. Аргентина — Египет

7 июля. 23.00. Ванкувер. Швейцария — Колумбия

1/4 финала

9 июля. 23.00. Бостон. Победитель пары Парагвай — Франция — победитель пары Канада — Марокко

10 июля. 22.00. Лос-Анджелес. Победитель пары Португалия — Испания — победитель пары США — Бельгия

12 июля. 00.00. Майами. Победитель пары Бразилия — Норвегия — победитель пары Мексика — Англия

12 июля. 04.00. Канзас-Сити. Победитель пары Аргентина — Египет — победитель пары Швейцария — Колумбия

1/2 финала

14 июля. 22.00. Даллас. Победитель четвертьфинала в Бостоне сыграет с победителем четвертьфинала в Лос-Анджелесе

15 июля. 22.00. Атланта. Победитель четвертьфинала в Майами сыграет с победителем четвертьфинала в Канзас-Сити

Матч за третье место

19 июля. 00.00. Майами.

Финал

19 июля. 22.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси.

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