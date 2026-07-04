Хуммельс — о Кабо-Верде: «Самая впечатляющая игра от явного аутсайдера, которую я видел»

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс оценил выступление сборной Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

«Кабо-Верде. Это была самая впечатляющая игра от явного аутсайдера, которую я когда-либо видел. Мое огромное уважение», — написал Хуммельс в соцсети.

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на чемпионате мира в 1/16 финала, уступив Аргентине со счетом 2:3 в дополнительное время.

На групповом этапе команда заняла второе место в группе H. Кабовердианцы набрали 3 очка, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).