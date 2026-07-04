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Сегодня, 12:09

Биатлонист Кристиансен назвал чемпионат мира по футболу значимее своего олимпийского золота

Алина Савинова

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен рассказал о своих эмоциях после посещения чемпионата мира по футболу.

Олимпийский чемпион был на матчах сборной Норвегии в групповом турнире, которые проходили в США.

«Это гораздо значительнее, чем все мои спортивные достижения и все, в чем я участвовал. Олимпийское золото — это очень круто, и я работал над этим всю свою жизнь. Но взгляни на это... Футбол! Я люблю футбол, и быть частью чего-то, что ты считаешь более важным, чем ты сам, — это просто невероятно. Думаю, ничто так не объединяет, как спорт — и в особенности футбол», — приводит TV2 слова Кристиансена.

В групповом турнире ЧМ-2026 Норвегия разгромила Ирак (4:1), победила Сенегал (3:2) и уступила Франции (1:4). В 1/16 финала норвежцы обыграли Кот-д`Ивуар со счетом 2:1 и на следующей стадии встретятся с Бразилией 5 июля.

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Ветле Кристиансен
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Чемпионат мира по футболу 2026

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