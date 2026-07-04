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ЧМ по футболу 2026: лучшие бомбардиры чемпионата мира на 4 июля

Опубликован список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. На 4 июля на его счету 7 голов.

Второе место занимает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе — 6 мячей. По 5 голов забили нападающий Норвегии Эрлинг Холанд и форвард сборной Англии Харри Кейн.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 4 июля

  • Лионель Месси, Аргентина — 7 голов.
  • Килиан Мбаппе, Франция — 6.
  • Эрлинг Холанд, Норвегия — 5.
  • Харри Кейн, Англия — 5.
  • Усман Дембеле, Франция — 4.
  • Микель Оярсабаль, Испания — 4.
  • Винисиус Жуниор, Бразилия — 4.
  • Исмаила Сарр, Сенегал — 4.
  • Дениз Ундав, Германия — 3.
  • Йоан Манзамби, Швейцария — 3.

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