ЧМ по футболу 2026: лучшие бомбардиры чемпионата мира на 4 июля
Опубликован список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. На 4 июля на его счету 7 голов.
Второе место занимает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе — 6 мячей. По 5 голов забили нападающий Норвегии Эрлинг Холанд и форвард сборной Англии Харри Кейн.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 4 июля
- Лионель Месси, Аргентина — 7 голов.
- Килиан Мбаппе, Франция — 6.
- Эрлинг Холанд, Норвегия — 5.
- Харри Кейн, Англия — 5.
- Усман Дембеле, Франция — 4.
- Микель Оярсабаль, Испания — 4.
- Винисиус Жуниор, Бразилия — 4.
- Исмаила Сарр, Сенегал — 4.
- Дениз Ундав, Германия — 3.
- Йоан Манзамби, Швейцария — 3.
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