ЧМ по футболу 2026: лучшие бомбардиры чемпионата мира на 4 июля

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира по футболу — 2026. На 4 июля на его счету 7 голов.

Второе место занимает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе — 6 мячей. По 5 голов забили нападающий Норвегии Эрлинг Холанд и форвард сборной Англии Харри Кейн.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 на 4 июля

Лионель Месси, Аргентина — 7 голов.

Килиан Мбаппе, Франция — 6.

Эрлинг Холанд, Норвегия — 5.

Харри Кейн, Англия — 5.

Усман Дембеле, Франция — 4.

Микель Оярсабаль, Испания — 4.

Винисиус Жуниор, Бразилия — 4.

Исмаила Сарр, Сенегал — 4.

Дениз Ундав, Германия — 3.

Йоан Манзамби, Швейцария — 3.

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