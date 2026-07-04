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Сегодня, 12:51

Холанн перед 1/8 финала ЧМ-2026 с Бразилией: «Я никогда не играл таких важных матчей за Норвегию»

Алина Савинова

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Бразилии.

Игра пройдет 5 июля в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Наверное, это один из самых значимых моментов. Я никогда в жизни не играл таких важных матчей за Норвегию и никогда не переживал ничего подобного. Будет здорово это испытать. Мне самому нравится Бразилия, у меня там много друзей, я знаю многих людей оттуда. Это будет особенный матч. Бразилия может выбирать из 200 миллионов человек. У них есть победители Лиги чемпионов, АПЛ и лучшие футболисты мира — потому что это Бразилия», — цитирует Холанна Globo.

В 1/16 чемпионата мира Норвегия победила Кот-д`Ивуар (2:1), а Бразилия — Японию (2:1).

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