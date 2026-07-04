Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: список трансляций и комментаторов

Чемпионат мира по футболу—2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. «СЭ» публикует расписание трансляций.

Расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

4 июля. 20.00. Хьюстон. Канада — Марокко — «Матч ТВ» (Константин Генич)

5 июля. 00.00. Филадельфия. Парагвай — Франция — «Матч ТВ» (Роман Нагучев)

5 июля. 23.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси. Бразилия — Норвегия — «Кинопоиск» (Станислав Минин)

6 июля. 03.00. Мехико. Мексика — Англия — «Кинопоиск» (Александр Неценко)

6 июля. 22.00. Даллас. Португалия — Испания — «Матч ТВ» (Дмитрий Шнякин)

7 июля. 03.00. Сиэтл. США — Бельгия — «Кинопоиск» (Роман Трушечкин)

7 июля. 19.00. Атланта. Аргентина — Египет — «Матч ТВ» (Михаил Моссаковский)

7 июля. 23.00. Ванкувер. Швейцария — Колумбия — «Матч ТВ» (Игорь Кытманов)