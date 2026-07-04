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Сегодня, 15:41

Сафонов — о чемпионате мира-2026: «Интересно проходит»

Александр Абустин
корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о своем отпуске.

— Отпуск проходит супер. Рад быть на родине.

— Как вам чемпионат мира?

— Интересно проходит.

— Как вам удалось так быстро выучить французский?

— Намного проще учить, когда ты находишься в этой культуре.

— Какие следы России видели в Париже, может, на кладбище?

— Кладбище — это последнее место, куда я там пойду. Но русский след есть.

— Ты сегодня сыграл в настольный теннис, какие еще виды спорта попробовал бы?

— Я бы попробовал многое. Но по контракту у меня есть ограничения на экстремальные виды спорта. Попробовал бы что-то новое после карьеры.

В сезоне-2025/26 на счету 27-летний голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и отыграл 12 встреч на ноль.

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Матвей Сафонов
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Чемпионат мира по футболу 2026

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