Сафонов — о чемпионате мира-2026: «Интересно проходит»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о своем отпуске.

— Отпуск проходит супер. Рад быть на родине.

— Как вам чемпионат мира?

— Интересно проходит.

— Как вам удалось так быстро выучить французский?

— Намного проще учить, когда ты находишься в этой культуре.

— Какие следы России видели в Париже, может, на кладбище?

— Кладбище — это последнее место, куда я там пойду. Но русский след есть.

— Ты сегодня сыграл в настольный теннис, какие еще виды спорта попробовал бы?

— Я бы попробовал многое. Но по контракту у меня есть ограничения на экстремальные виды спорта. Попробовал бы что-то новое после карьеры.

В сезоне-2025/26 на счету 27-летний голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и отыграл 12 встреч на ноль.