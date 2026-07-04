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Канада — Марокко: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Канада и Марокко сыграют в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Браим Диас, игрок сборной Марокко.
Фото Getty Images

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Игра состоится на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне (штат Техас, США). Начало — в 20.00 по московскому времени. Матч Канады и Марокко можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ключевыми событиями встречи Канада — Марокко можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
Марокко

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Канады обыграла ЮАР с минимальным счетом — 1:0, команда Марокко победила Нидерланды — 1:1 (3:2 по пенальти).

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