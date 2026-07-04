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Сегодня, 13:52

Колыванов о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Шороху навели»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» мнением о выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

Африканская команда дошла до 1/16 финала турнира, где уступила Аргентине (2:3 доп. вр.).

«Игроков этой команды можно назвать национальными героями. Никто не ожидал, что они так серьезно подготовятся и доставят столько проблем Аргентине. Африканцы очень хорошо готовы физически. Отлично играют во всех линиях, особенно в обороне. Сборная Кабо-Верде провела шикарный турнир. Ребята шороху навели однозначно. Будут возвращаться домой с высоко поднятой головой. Не попадись они на Аргентину, вполне возможно, прошли бы подальше», — сказал Колыванов «СЭ».

Футболисты сборной Кабо-Верде в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины.Браво, Кабо-Верде — одна из ярчайших сказок в истории ЧМ. Формат с 48 командами уже себя оправдал

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Давид Петросян

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