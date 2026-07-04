Ягудин — о ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде — это открытие»

Олимпийский чемпион по фигкрному катанию Алексей Ягудин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу-2026.

— Следите за футбольным чемпионатом мира-2026?

— Кабо-Верде — это открытие. Население Балашихи сравнимо с населением этой страны. Мне нравится, как играет Месси, но я за «Реал» при этом. Вообще, болею за Францию. В этом плане я немного странный. Надеюсь, на этом чемпионате Мбаппе станет чемпионом и лучшим бомбардиром турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных.