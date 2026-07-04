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Сегодня, 12:59

Ягудин — о ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде — это открытие»

Александр Абустин
корреспондент

Олимпийский чемпион по фигкрному катанию Алексей Ягудин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу-2026.

— Следите за футбольным чемпионатом мира-2026?

— Кабо-Верде — это открытие. Население Балашихи сравнимо с населением этой страны. Мне нравится, как играет Месси, но я за «Реал» при этом. Вообще, болею за Францию. В этом плане я немного странный. Надеюсь, на этом чемпионате Мбаппе станет чемпионом и лучшим бомбардиром турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных.

Футболисты сборной Кабо-Верде в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины.Браво, Кабо-Верде — одна из ярчайших сказок в истории ЧМ. Формат с 48 командами уже себя оправдал

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Алексей Ягудин
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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