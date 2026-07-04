Нигматуллин — о вратаре сборной Парагвая Хиле: «Немножечко угловатый»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о вратаре сборной Парагвая Орландо Хиле, который отбил два удара в серии послематчевых пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Германией (1:1, пенальти 4:3).

«Главным героем встречи Германия — Парагвай его сделали не только сейвы, в том числе в серии пенальти, но и драматичные штрихи биографии. Болезнь маленького сына, нехватка денег на лечение, вынужденная распродажа личных вещей вплоть до клубной экипировки...

Слава богу, сейчас все в порядке — и у ребенка, и у самого Хиля. Полтора года назад он стал основным вратарем в аргентинском «Сан-Лоренсо», осенью 2025-го дебютировал в сборной Парагвая и десять месяцев спустя сенсационно затащил ее в 1/8 финала чемпионата мира.

У парня великолепные физические данные, высоченный (198 см), хладнокровный. Правда, немножечко угловатый.

На контрасте — вратарь сборной Нидерландов Барт Фербрюгген. Он на пять сантиметров ниже, зато гибче, умеет складываться. Видно — обученный, хорошая реакция, здорово играет ногами. О таких говорят — эталон современного голкипера», — написал Нигматуллин.