Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матча.

Коэффициент на матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Букмекеры считают Марокко явными фаворитом матча. Победу марокканцев оценили в 1.77 (примерно 52% вероятности). Котировка на успех Канады — 5.20 (19%), на ничью — 3.50 (29%).

Мнение экспертов

Роман Павлюченко, российский футболист

«Марокко — команда сбалансированная: умеет обороняться, быстро выходит в атаку и хорошо держит структуру. А в таких матчах это очень важно, потому что плей-офф — одна ошибка, и все может закончиться. Канада — точно не подарок, но все-таки у Марокко больше класса и игроков, которые могут решить момент.

Не думаю, что у Канады здесь много шансов. Они уже хорошо прошли турнир, но против такого Марокко будет очень тяжело. Мне кажется, марокканцы должны спокойно сыграть в свой футбол, выдержать давление и победить в основное время», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».