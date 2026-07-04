Плющенко: «Восхищает сборная Кабо-Верде. Там вратарь работал сварщиком!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Африканская сборная вышла в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала она в дополнительное время уступила Аргентине (2:3).

«Меня восхищает сборная Кабо-Верде. Знаете, иногда говорят «never give up». Эта команда показала, что не надо опускать руки. Они показали феноменальный результат. Вы вот знаете, где находится этот остров? Я, честно, не знаю. Там вратарь работал сварщиком! Это уникально! Ребята приехали играть в футбол и отдаться полностью. Это сенсация», — сказал Плющенко.