Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 16:28

Плющенко: «Восхищает сборная Кабо-Верде. Там вратарь работал сварщиком!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Африканская сборная вышла в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала она в дополнительное время уступила Аргентине (2:3).

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забивает гол в&nbsp;ворота Кабо-Верде.Кабо-Верде — команда-восторг! «Акулы» едва не загрызли Аргентину. Чемпионов вытащили Месси и Лисандро Мартинес

«Меня восхищает сборная Кабо-Верде. Знаете, иногда говорят «never give up». Эта команда показала, что не надо опускать руки. Они показали феноменальный результат. Вы вот знаете, где находится этот остров? Я, честно, не знаю. Там вратарь работал сварщиком! Это уникально! Ребята приехали играть в футбол и отдаться полностью. Это сенсация», — сказал Плющенко.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Плющенко
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Нигматуллин — о Фербрюггене: «С Марокко провел гениальный матч»
Секрет Марокко — натурализация и тренеры. Реграги изменил психологию, Уахби выводит сборную на новый уровень
Нигматуллин — о вратаре сборной Парагвая Хиле: «Немножечко угловатый»
Ещенко: «Я в 37 играл, так что Роналду и Месси возраст не помеха!»
Колумбия — Гана: Сеная поставил шлагбаум — Тюрпен пенальти не назначил
Сафонов — о чемпионате мира-2026: «Интересно проходит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нигматуллин — о вратаре сборной Парагвая Хиле: «Немножечко угловатый»

Нигматуллин — о Фербрюггене: «С Марокко провел гениальный матч»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости