Рианчо о матче Испания — Аргентина: «Игра испанцев должна быть динамичной и вертикальной»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Испании против Аргентины в финале чемпионата мира-2026.

«Это будет сложный матч. Аргентина очень опытная команда. Испания должна быть верна своему стилю игры. Мы не должны показывать стоячий футбол. Наша игра должна быть динамичной и вертикальной. Так что, я думаю, у нас сегодня будут шансы забрать титул», — сказал Рианчо «СЭ».

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира-2026 в воскресенье, 19 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.