Олисе расплакался в раздевалке после поражения Франции в матче за третье место на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе тяжело переживал поражение от сборной Англии (4:6) в матче за бронзу чемпионата мира-2026, сообщает L'Еquipe.

Как отмечает источник, в раздевалке 24-летний футболист плакал и винил себя за то, что не реализовал два выхода один на один на 75-й и 81-й минутах при счете 3:4.

В этом матче Олисе отдал две голевые передачи. С семью ассистами за турнир он побил рекорд трехкратного чемпиона мира Пеле (6 голевых передач на ЧМ-1970) по количеству результативных пасов на одном чемпионате мира.

В финале турнира 19 июля сыграют Испания и Аргентина. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) в 22.00 по московскому времени.