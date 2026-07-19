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Сегодня, 12:58

Нападающий сборной Англии Рэшфорд: «Верьте в нас. Наше время придет»

Алина Савинова

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам после победы над сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Игра прошла в ночь с 18 на 19 июля в Майами (США) и завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан.

«Разочарование в футболе неизбежно. Игра против Аргентины сильно ударила по нам, но нужно продолжать двигаться дальше и осознать, как далеко мы продвинулись как нация. Мы были близки [к завоеванию трофея], но этому снова было не суждено случиться. Сегодня мы отреагировали правильным образом, показали сильную игру против Франции и дали фанатам повод улыбнуться. Я очень горд быть частью этой команды. Верьте в нас. Наше время придет», — написал Рэшфорд в своих соцсетях.

Килиан Мбаппе забивает гол в&nbsp;матче за&nbsp;3-е место на&nbsp;ЧМ-2026 19&nbsp;июля.Пойму, если матч Англия — Франция лучшим в истории назовет Трамп. Но не тот, кто разбирается в футболе

В финале чемпионата мира 19 июля сыграют Испания и Аргентина. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) в 22.00 по московскому времени.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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