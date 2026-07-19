Нападающий сборной Англии Рэшфорд: «Верьте в нас. Наше время придет»

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам после победы над сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Игра прошла в ночь с 18 на 19 июля в Майами (США) и завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан.

«Разочарование в футболе неизбежно. Игра против Аргентины сильно ударила по нам, но нужно продолжать двигаться дальше и осознать, как далеко мы продвинулись как нация. Мы были близки [к завоеванию трофея], но этому снова было не суждено случиться. Сегодня мы отреагировали правильным образом, показали сильную игру против Франции и дали фанатам повод улыбнуться. Я очень горд быть частью этой команды. Верьте в нас. Наше время придет», — написал Рэшфорд в своих соцсетях.

В финале чемпионата мира 19 июля сыграют Испания и Аргентина. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) в 22.00 по московскому времени.