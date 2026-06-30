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Сегодня, 22:40

Эдегор стал третьим игроком с тремя голевыми передачами в трех первых матчах на ЧМ

Руслан Минаев

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор отметился редким достижением.

По информации портала Opta, хавбек «Арсенала» стал третьим футболистом, который сделал три голевых паса в трех первых матчах на чемпионате мира. Эдегор отличился результативной передачей в матче с Ираком (4:1), Сенегалом (3:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1).

Ранее такой результат показывали немец Михаэль Баллак на ЧМ-2002 и форвард сборной СССР Игорь Беланов на ЧМ-1986.

Сборная Норвегии обыграла Кот-д`Ивуар в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу Эрлинга Холанна.Холанна не остановить! Забил победный гол и вывел Норвегию на Бразилию

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Мартин Эдегор
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