Эдегор стал третьим игроком с тремя голевыми передачами в трех первых матчах на ЧМ

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор отметился редким достижением.

По информации портала Opta, хавбек «Арсенала» стал третьим футболистом, который сделал три голевых паса в трех первых матчах на чемпионате мира. Эдегор отличился результативной передачей в матче с Ираком (4:1), Сенегалом (3:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1).

Ранее такой результат показывали немец Михаэль Баллак на ЧМ-2002 и форвард сборной СССР Игорь Беланов на ЧМ-1986.