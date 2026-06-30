Холанн: «Матч против Бразилии будет безумием»

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн прокомментировал выход в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где национальная команда сыграет с Бразилией.

Норвежцы победили в 1/16 финала сборную Кот-д'Ивуара со счетом 2:1. Холанн забил победный мяч на 86-й минуте.

«Матч против Бразилии будет безумием», — сказал Холанн после игры.

Матч Бразилия — Норвегия состоится 5 июня и начнется в 23.00 мск. Игра пройдут на «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).