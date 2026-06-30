Франция — Швеция: Мбаппе, Дембеле, Олисе, Исак и Дьекереш выйдут в старте

Сборные Франции и Швеции объявили стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026. Игра начнется 1 июля в 00.00 мск.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Олисе, Барколя, Мбаппе

Запасные: Риссер, Самба, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Густо, Лакруа, Шерки, Тюрас, Канте, Матета, Коне, Конате, Заир-Эмери, Дуэ, Аклиуш.

Швеция: Виделль-Сеттерстрем, Гудмундссон, Линделеф, Лагербильке, Свенссон, Айари, Бергвалл, Страуд, Эланга, Исак, Дьекереш.

Запасные: Нордфельдт, Йоханссон, Экдаль, Старфельт, Сема, Сванберг, Нюгрен, Нильссон, Карлстром, Зенели, Смит, Йоханссон, Бернхардссон, Али.