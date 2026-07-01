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Сегодня, 00:59

Тренер сборной Норвегии Сольбаккен о победе над Кот-д'Ивуаром: «Если пережил это, смогу пережить все»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился эмоциями после победы над Кот-д'Ивуаром (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

— Если я пережил это, значит, смогу пережить все. Сейчас я точно не чувствую, что нахожусь на каком-то пике. Я полностью опустошен. В концовке я почувствовал, что напряжение стало просто колоссальным.

Возможно, если говорить о профессиональной карьере, это самый эмоциональный момент. Но все-таки национальная сборная — это совсем не то же самое, что клуб. Здесь все воспринимается совершенно иначе.

Вы знаете, какая эйфория царила вокруг команды уже долгое время. После победы над Италией со счетом 3:0 все говорили, что мы уже практически вышли на чемпионат мира. Затем, когда мы действительно квалифицировались, все стали говорить, что мы обязаны выиграть чемпионат мира. Ожидания были невероятными. Именно поэтому я так рад за ребят, что они сумели выдержать это давление.

Я очень счастлив за игроков и весь наш штаб. Кроме того, мне кажется, что сейчас это событие стало по-настоящему общенациональным. Такое ощущение, что сегодня вся Норвегия объединилась вокруг одной цели, — приводит слова Сольбаккена NRK.

Норвегия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против Бразилии.

Сборная Норвегии обыграла Кот-д`Ивуар в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу Эрлинга Холанна.Холанна не остановить! Забил победный гол и вывел Норвегию на Бразилию

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Столе Сольбаккен
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