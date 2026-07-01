Франция — Швеция: Килиан Мбаппе открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная Франции открыла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции.

На последней минуте первого тайма после розыгрыша углового Усман Дембеле сделал передачу на Килиана Мбаппе, который обыграл Виктора Дьекереша и пробил точно по воротам шведов.

Для него это 17-й гол на чемпионата мира за карьеру. По этому показателю он обошел немца Мирослава Клозе. Больше только у аргентинца Лионеля Месси.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно матч-центре сайта «СЭ».