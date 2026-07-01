Мбаппе обошел Клозе по голам на чемпионатах мира

Капитан сборной Франции Килин Мбаппе забил гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции. Он отличился на 45-й минуте.

Для 27-летнего француза этот гол стал 17-м в 18 матчах на чемпионатах мира за карьеру. Он обошел по забитым мячам в финальных стадиях ЧМ немца Мирослава Клозе, который забивал 16 раз на мировых первенствах.

Выше Мбаппе в этом списке только аргентинец Лионель Месси, которыйзабил 19 голов в 29 матчах ЧМ за карьеру.