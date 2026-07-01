Франция — Швеция: французы ведут в счете после первого тайма в матче ЧМ-2026

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Швеции завершился первый тайм. Счет 1:0 в пользу французов.

Единственный гол забил на 45-й минуте нападющий Килиан Мбаппе с передачи Усмана Дембеле. Для него это 17-й гол на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он обошел немца Мирослава Клозе. Больше только у аргентинца Лионеля Месси.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно матч-центре сайта «СЭ».