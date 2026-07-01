Франция — Швеция: Барколя удвоил преимущество французов в матче ЧМ-2026

Сборная Франции забила второй гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции. Счет стал 2:0.

На 53-й минуте Брэдли Барколя получил проникающую передачу в штрафной площади от Майкла Олисе и уверенно пробил мимо шведского вратаря.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно матч-центре сайта «СЭ».