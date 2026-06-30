Сборные Франции и Швеции встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра пройдет в ночь на среду, 1 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Прямой эфир матча Франция — Швеция покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Франция вышла в плей-офф с первого места в группе I, набрав 9 очков. Команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию — 4:1. Швеция заняла третье место в группе F и также продолжила выступление на турнире.

Победитель матча Франция — Швеция в 1/8 финала сыграет со сборной Парагвая.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Отслеживать ключевые события игры Франция — Швеция можно в матч-центре нашего сайта.

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