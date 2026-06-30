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Сегодня, 22:00

Когда матч Бельгия — Сенегал на ЧМ-2026 по футболу: дата и время, во сколько начало

Бельгия и Сенегал встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Бельгии и Сенегала встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в среду, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Бельгия — Сенегал можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
Сенегал

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Бельгия заняла первое место в группе G, набрав 5 очков. Сенегал финишировал третьим в группе I с 3 очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Сенегала по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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