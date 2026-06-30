Бельгия и Сенегал встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Бельгии и Сенегала встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в среду, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Бельгия — Сенегал можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Бельгия заняла первое место в группе G, набрав 5 очков. Сенегал финишировал третьим в группе I с 3 очками.

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