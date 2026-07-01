Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килин Мбаппе забил гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции. На 45-й минуте он отличился с передачи Усмана Дембеле.

Для 27-летнего француза это 9-й гол в матчах плей-офф на чемпионатах мира. Он стал рекордсменом по этому показателю, опередив бразильцев Роналдо и Леонидаса, которые по 8 раз забивали в плей-офф ЧМ.

Всего на чемпионатах мира Мбаппе забил 17 голов в 18 матчах. Больш только у аргентинца Лионеля Месси, которыйзабил 19 голов в 29 матчах ЧМ за карьеру.