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Сегодня, 00:59

Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе забивает Швеции.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килин Мбаппе забил гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции. На 45-й минуте он отличился с передачи Усмана Дембеле.

Для 27-летнего француза это 9-й гол в матчах плей-офф на чемпионатах мира. Он стал рекордсменом по этому показателю, опередив бразильцев Роналдо и Леонидаса, которые по 8 раз забивали в плей-офф ЧМ.

Всего на чемпионатах мира Мбаппе забил 17 голов в 18 матчах. Больш только у аргентинца Лионеля Месси, которыйзабил 19 голов в 29 матчах ЧМ за карьеру.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси.Лучшие бомбардиры в истории ЧМ: Месси отрывается от Клозе, Мбаппе совсем рядом (обновляется)

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