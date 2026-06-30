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Сегодня, 23:15

Франция — Швеция: началась прямая трансляция 1/16 финала ЧМ по футболу

Франция и Швеция сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Франция и Швеция проведут матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча состоится в ночь на среду, 1 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
Швеция

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры Франция — Швеция будут доступны матч-центре сайта «СЭ».

Франция&nbsp;&mdash; Швеция.Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Трансляцию матча Франция — Швеция проведет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Франция вышла в плей-офф с первого места в группе I, набрав 9 очков. Команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию — 4:1. Швеция заняла третье место в группе F и также продолжила выступление на турнире.

Победитель матча Франция — Швеция в 1/8 финала сыграет со сборной Парагвая, которая днем ранее одержала победу над немцами (1:1, пенальти — 4:3).

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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