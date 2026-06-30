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Тренер сборной Кот-д'Ивуара Фаэ — о вылете с ЧМ: «Таков футбол — нужно забивать, когда есть шанс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ подвел итоги матча против Норвегии (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Таков футбол. Когда у тебя есть шанс, ты должен забивать. Мы сделали самое сложное — сравняли счет. К сожалению, в конце мы пропустили. Это обидно. Игроки выложились на полную и играли до самого конца.

На таком уровне все зависит от мелочей. Нужно сохранять концентрацию от начала и до конца, независимо от соперника. Для всех это был первый чемпионат мира. Думаю, игроки многому научились. Теперь мы будем работать над тем, чтобы стать сильнее к следующим испытаниям», — приводит слова Фаэ пресс-служба ФИФА.

Норвегия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против Бразилии.

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