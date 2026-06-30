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Холанн стал третьим игроком в XXI веке с 5+ голами в трех первых матчах на ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото AFP

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн отметился голом в матче против Кот-д'Ивуара (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

25-летний форвард отличился на 86-й минуте и забил победный гол своей команды. На его счету теперь 5 голов в трех матчах ЧМ-2026. Он стал третьим игроком в XXI веке, сумевшим забить 5+ голов в своих первых трех матчах на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

Ранее этого добивались экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (5 голов) и форвард сборной Англии Харри Кейн (6).

Норвегия вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Бразилией, которая накануне выбила Японию (2:1).

Источник: Opta Sports
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