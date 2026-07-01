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Сегодня, 00:21

Франция — Швеция: ВАР отменил гол Мбаппе из-за офсайда

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Сборная Франции на 21-й минуте открыл счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции, но гол бал отменен.

На 21-й минуте Майкл Олисе точным пасом вывел Килиана Мбаппе один на один с шведским вратарем и капитан французской команды отправил мяч в сетку. Однако после просмотра повтора взятие ворот было отменено из-за офсайда, часть корпуса француза оказалась за линией последнего защитника шведов.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно матч-центре сайта «СЭ».

Франция&nbsp;&mdash; Швеция.Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
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