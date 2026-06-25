Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 07:27

«Локомотив» — о победе Мексики с Монтесом над Чехией: «Так держать и в плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сесар Монтес.
Фото Reuters

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на победу Мексики над Чехией (3:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Пока вы спали, Сесар Монтес помог Мексике уверенно обыграть Чехию. 3:0 на табло — 3 победы из 3 на домашнем ЧМ-2026. Наш защитник провел полный матч. Так держать и в плей-офф», — говорится в сообщении.

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Бывший чешский нападающий красно-зеленых Ян Кухта провел этот матч на скамейке запасных.

Сборная Мексики набрала 9 очков и с первого места в группе A вышла в плей-офф. Чехия финишировала на четвертой строчке — 1 очко.

Источник: Официальная страница ФК
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Нападающий сборной Мексики Мартинес: «Прежде всего, мы очень трудолюбивая команда»
Мексика впервые за 12 лет забила три гола в матче чемпионата мира
Определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026
Брос — о выходе ЮАР в плей-офф ЧМ-2026: «Трудно объяснить, на что это похоже»
Защитника Чавеса признали лучшим игроком матча Чехия — Мексика
Тапело Масеко признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 ЮАР — Корея
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нападающий сборной Мексики Мартинес: «Прежде всего, мы очень трудолюбивая команда»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости