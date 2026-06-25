«Локомотив» — о победе Мексики с Монтесом над Чехией: «Так держать и в плей-офф»

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на победу Мексики над Чехией (3:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Пока вы спали, Сесар Монтес помог Мексике уверенно обыграть Чехию. 3:0 на табло — 3 победы из 3 на домашнем ЧМ-2026. Наш защитник провел полный матч. Так держать и в плей-офф», — говорится в сообщении.

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. Бывший чешский нападающий красно-зеленых Ян Кухта провел этот матч на скамейке запасных.

Сборная Мексики набрала 9 очков и с первого места в группе A вышла в плей-офф. Чехия финишировала на четвертой строчке — 1 очко.