Винисиус: «Видеть возвращение Неймара было волшебно! Он кумир для всей Бразилии»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал выход на поле Неймара в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2026 с Шотландией (3:0).

«Видеть возвращение Неймара было волшебно! Он кумир для всей Бразилии», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

34-летний футболист провел первый матч за сборную Бразилии с 18 октября 2023 года. Тогда Неймар принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).