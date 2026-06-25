Главный тренер сборной Чехии Коубек: «Мы должны были сыграть лучше против Южной Кореи и ЮАР»

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года.

В матче 3-го тура группового этапа сборная Чехии уступила Мексике со счетом 0:3.

«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно продолжать работу и иметь больше игроков, способных выступать на таком уровне. Уверен, после ряда изменений наши результаты станут лучше. Я вызову лучших исполнителей. В нашей группе очевидным лидером была Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Южной Кореи и ЮАР», — цитирует Коубека Globo.

Сборная Чехии заняла четвертое место в группе A. Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала. Южная Корея (3 очка) сохраняет шансы на попадание в плей-офф с третьего места.