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Сегодня, 09:43

Неймар — о своем дебюте на чемпионате мира-2026: «Я плакал в раздевалке»

Ана Горшкова
Корреспондент

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал выход на поле в матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2026 против Шотландии (3:0). Он появился на 76-й минуте, заменив Матеуса Кунью.

«Да, я плакал в раздевалке. Я благодарю Бога за то, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — приводит слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.

Для 34-летнего форварда эта игра стала первой за сборную Бразилии за 981 день.

Винисиус Жуниор и&nbsp;Неймар после победы над Шотландией.Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль

Бразилия набрала 7 очков в трех матчах и заняла первое место в таблице группы C. Команда вышла в плей-офф турнира в 11-й раз подряд.

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