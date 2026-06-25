Неймар — о своем дебюте на чемпионате мира-2026: «Я плакал в раздевалке»

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал выход на поле в матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2026 против Шотландии (3:0). Он появился на 76-й минуте, заменив Матеуса Кунью.

«Да, я плакал в раздевалке. Я благодарю Бога за то, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — приводит слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.

Для 34-летнего форварда эта игра стала первой за сборную Бразилии за 981 день.

Бразилия набрала 7 очков в трех матчах и заняла первое место в таблице группы C. Команда вышла в плей-офф турнира в 11-й раз подряд.