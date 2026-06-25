Мексика впервые в своей истории выиграла все три матча в группе на чемпионате мира

Сборная Мексики победила сборную Чехии (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, Мексика впервые в своей истории выиграла все три матча группового турнира чемпионата мира, а также впервые с 1970 года не пропустила ни одного гола на этой стадии.

При этом Мексика одержала победу в последних четырех матчах чемпионатов мира — это самая продолжительная победная серия команды в этом турнире. На ЧМ-2022 она нанесла поражение Саудовской Аравии (2:1).