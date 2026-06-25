Очоа — о выходе Мексики в плей-офф ЧМ-2026: «Мы не удовлетворены»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подвел итоги выступления команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

«Для меня самое главное — сохранять спокойствие. У команды есть такой настрой и скромность. Прежде всего мы — очень трудолюбивая команда. Мы не удовлетворены тем, чего добились на данный момент, потому что сами ставим перед собой такие задачи. Идем шаг за шагом, матч за матчем. Сейчас самая важная игра — следующая. Постараемся подготовиться к ней как можно лучше, чтобы показать достойный результат», — цитирует Очоа пресс-служба ФИФА.

40-летний вратарь вышел на замену на 78-й минуте в матче 3-го тура группового этапа против Чехии (3:0). Для Очоа этот чемпионат мира является шестым в карьере, однако он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м он только был в заявке.

Сборная Мексики набрала 9 очков в трех матчах и заняла первое место в группе A.