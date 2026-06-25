Нападающий сборной Мексики Мартинес: «Прежде всего, мы очень трудолюбивая команда»

Нападающий сборной Мексики Гильермо Мартинес прокомментировал победу над Чехией (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я действительно считаю, что самое главное — это сохранять спокойствие. У нашей команды есть такой настрой, а также скромность. Прежде всего, мы очень трудолюбивая команда. Мы не удовлетворены тем, чего уже достигли, и это потому, что мы сами ставим перед собой такие цели. Мы идем шаг за шагом, матч за матчем. Прямо сейчас следующий матч — самый важный для нас, и мы надеемся подготовиться наилучшим образом, чтобы показать хорошую игру», — цитирует 31-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Мексика с девятью очками после трех игр заняла первое место в таблице группы А чемпионата мира-2026. Она вышла в плей-офф.