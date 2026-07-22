Овечкин вернулся из США в Москву и отправился на «Матч года» в Санкт-Петербург
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся из США в Россию. 40-летний форвард прилетел в Москву, откуда отправился в Санкт-Петербург. Хоккеист примет участие в «Матче года».
19 июля Овечкин посетил финал чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины (1:0 после дополнительного времени). Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
«Признаюсь, я очень сильно жду этого дня. Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник, причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедет моя супруга Анастасия и двое наших сыновей», — цитирует Овечкина пресс-служба организаторов «Матча года».
«Матч года» пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда Михаила Сергачева сыграет против команды нападающего «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина.
13 июля состоялся драфт «Матча года», по итогам которого определились составы команд. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин выступит за команду Михаила Сергачева.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -