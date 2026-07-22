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22 июля, 15:06

Овечкин вернулся из США в Москву и отправился на «Матч года» в Санкт-Петербург

Руслан Минаев

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся из США в Россию. 40-летний форвард прилетел в Москву, откуда отправился в Санкт-Петербург. Хоккеист примет участие в «Матче года».

19 июля Овечкин посетил финал чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины (1:0 после дополнительного времени). Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

«Признаюсь, я очень сильно жду этого дня. Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник, причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедет моя супруга Анастасия и двое наших сыновей», — цитирует Овечкина пресс-служба организаторов «Матча года».

«Матч года» пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда Михаила Сергачева сыграет против команды нападающего «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина.

13 июля состоялся драфт «Матча года», по итогам которого определились составы команд. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин выступит за команду Михаила Сергачева.

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