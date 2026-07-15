В Париже более 141 человек был задержан из-за беспорядков после полуфинала ЧМ-2026

Более 140 человек были задержаны в Париже и его ближайших пригородах на фоне беспорядков после поражения сборной Франции от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026, сообщает RMC.

По предварительным данным, в Париже и его пригородах были задержаны 141 человек. Основной причиной задержаний стало использование фейерверков против сотрудников правоохранительных органов. Серьезно пострадавших нет.

Беспорядки также произошли в Лионе. Несколько групп молодых людей собрались на площади Белькур, а позднее применили фейерверки против правоохранителей. Информации о серьезном ущербе или пострадавших нет.