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7 июля, 04:31

Роналду: «Да, это был мой последний чемпионат мира, но у меня будет время подумать об остальном»

Павел Лопатко
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями после поражения от Испании (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Это был мой последний чемпионат мира, да, но у меня будет время подумать об остальном, побыть с семьей, не принимать поспешных решений и просто жить дальше.

Такой футбол, такова жизнь футболиста. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь, и нужно двигаться дальше. Я ухожу с чистой совестью, в своей лучшей форме, и все. Завтра новый день, и жизнь продолжается», — цитирует 41-летнего футболиста AFP.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.

Испания победила Португалию в&nbsp;1/8 финала ЧМ-2026.Замены де ла Фуэнте решили в пользу Испании матч с Португалией. Чемпионат мира так и не покорился Роналду
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