Сегодня, 17:37

Холанн: «Норвегия ни разу не проходила отбор, пока я в сборной»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал предстоящий матч квалификации чемпионата мира-2026 с Италией. Он пройдет 16 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Я чувствую огромную ответственность за то, чтобы вывести Норвегию на чемпионат мира. Я говорил об этом много раз. Это большая ответственность, и именно над этим я работаю с тех пор, как пришел в сборную в 2019 году. Теперь мы так близки, что можем... Не знаю, можно ли назвать это историей или как-то еще. Норвегия ни разу не проходила отбор, пока я в сборной, и это очень важно для меня. Повторюсь, я сделаю все возможное, чтобы это произошло», — приводит слова Холанна Goal.com.

Сборная Италии после семи матчей квалификации набрала 18 очков и занимает второе место в группе I. От лидирующих норвежцев итальянцы отстают на три очка.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

