Сегодня, 19:45

Италия — Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Италия и Норвегия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джанлуиджи Доннарумма, вратарь сборной Италии.
Фото Reuters

Сборные Италии и Норвегии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Норвегия

Следить за ключевыми событиями матча Италия — Норвегия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Норвегия победила Италию со счетом 3:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
ЧМ-2026, расписание и результаты 16 ноября: Албания — Англия, Италия — Норвегия и другие матчи

Португалия забила девять мячей за матч во второй раз в истории

Takayama

