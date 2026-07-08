Суперкомпьютер Opta исключил сборную Аргентины из тройки фаворитов чемпионата мира-2026

Суперкомпьютер Opta представил обновленный рейтинг фаворитов на победу в чемпионате мира-2026 перед стартом четвертьфинальной стадии.

Главным претендентом на титул остается Франция (27,62%). При этом перед 1/8 финала вероятность ее победы на турнире оценивалась в 28,89%.

Второе место в рейтинге занимает Испания (21,54%), а на третье вышла Англия (17,06%). Аргентина (15,9%) теперь располагается на четвертой строчке. Перед прошлой стадией аргентинцы были на второй позиции.

Согласно прогнозам суперкомпьютера, шансы Норвегии на победу — 6,50%, Марокко — 4,04%, Бельгии — 3,86%, а Швейцарии — 3,46%.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.