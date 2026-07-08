Газзаев: «Победа Аргентины над Египтом — проявление духа и профессионализма»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Аргентины над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Фантастическая игра. Одна из лучших на этом чемпионате мира. Я получил огромное удовольствие. Победа Аргентины — проявление духа и профессионализма. Необыкновенная воля к победе! Месси просто блистателен, демонстрирует фантастическое мастерство и движение, несмотря на возраст. Я нахожусь под огромным впечатлением от этого матча. Египет играл хорошо, но рано поверил в победу. Мастерство и гений Месси — что-то невероятное. Такие игроки рождаются раз в сто лет», — сказал Газзаев «СЭ».

В матче с Египтом Месси не реализовал пенальти на 21-й минуте, а в концовке отметился голом и результативной передачей. Всего на ЧМ-2026 он забил 8 голов и лидирует в гонке бомбардиров.

В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 12 июля.