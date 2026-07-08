Глушаков — о Месси: «Великий футболист, который доказывает всем, что не в возрасте дело»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после победы над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира-2026 (3:2).

«Великий футболист, который делает результат и доказывает всем, что не в возрасте дело, и что в 39 можно быть не хуже молодых. Лучший игрок в истории футбола. Я с самого начала турнира болею за Аргентину и буду делать это до конца», — сказал Глушаков «СЭ».

В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии. Матч пройдет 12 июля.

На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Форвард не реализовал два пенальти на турнире. Всего на чемпионатах мира аргентинец забил 21 гол.