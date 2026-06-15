Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

15 июня, 18:15

Черчесов — о ЧМ-2026: «Еще увидим проявления политики, но хочется, чтобы главным оставался футбол»

Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«При этом чемпионат мира-2026 — это три страны, большие перелеты. У нас в 2018 году тоже были серьезные расстояния, но все проходило в рамках одного государства. Мы за это отвечали, вместе ездили, вместе переживали, вместе радовались и огорчались. А сейчас команда может сыграть в одном месте, потом переместиться в другую страну. Есть и политические нюансы. Мы помним ситуацию с Ираном. Наверное, какие-то проявления политики мы еще увидим. Но хочется, чтобы в итоге главным оставался футбол», — сказал Черчесов «СЭ».

Чемпионат мира по&nbsp;футболу 2026: о&nbsp;новом формате&nbsp;ЧМ и&nbsp;ожиданиях от&nbsp;турнира&nbsp;&mdash; колонка Станислава Черчесова.«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Станислав Черчесов
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Льоренте о критике Испании после ничьей с Кабо-Верде: «Кто не поддерживает сборную, тот не испанец»
Президент Аргентины Милей вступился за Месси после ложной новости о смерти отца футболиста
«Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями». Ведущий «Матч ТВ» Романов жестко раскритиковал девушек-арбитров
Губерниев о женщинах-арбитрах на ЧМ-2026: «Они судят не хуже мужчин»
В США и Австралии свои версии футбола. Вот что о них нужно знать
Бразилия — Гаити: онлайн трансляция ЧМ по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аршавин: «В футболе Роналдиньо превалировала больше красота, нежели эффективность»

Нападающий «Акрона» Тавареш стал героем телесюжета в Кабо-Верде

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости