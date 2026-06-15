Черчесов — о ЧМ-2026: «Еще увидим проявления политики, но хочется, чтобы главным оставался футбол»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2026.

«При этом чемпионат мира-2026 — это три страны, большие перелеты. У нас в 2018 году тоже были серьезные расстояния, но все проходило в рамках одного государства. Мы за это отвечали, вместе ездили, вместе переживали, вместе радовались и огорчались. А сейчас команда может сыграть в одном месте, потом переместиться в другую страну. Есть и политические нюансы. Мы помним ситуацию с Ираном. Наверное, какие-то проявления политики мы еще увидим. Но хочется, чтобы в итоге главным оставался футбол», — сказал Черчесов «СЭ».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.